Özel istişare

Samsun il genelinde faaliyet gösteren 37 kurumdan 25 temsilcinin bir araya geldiği yemekte ortak sorunlar ve çözüm yolları masaya yatırıldı. Son çıkan yönetmelikle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin derin bir nefes aldığına vurgu yapılan toplantıda bu yönetmeliğin çıkmasında emeği geçenlere teşekkür edilerek duyulan memnuniyet dile getirildi. Kurum temsilcileri kendi sorunlarını dile getirirken ortak sorunların çözümü için birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekildi. Toplantıda, Özel Özel Eğitim Kurumları Derneği Samsun Temsilciliğinin daha aktif olması istendi.

Programda konuşan Özel Özel Eğitim Kurumları Derneği Samsun Temsilcisi Şaban Akça, bu toplantıların daha sık ve planlı yapılması gerektiğini, kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi ve sorunların hep birlikte dile getirilmesi gerektiğini belirterek, özel eğitimlerin işleyişi standartlar, denetimler ve maddi sorunlarını dile getirdi. Şaban Akça, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin örgün eğitim kurumlarına destek eğitimi vererek önemli bir görev üstlendiğini, bu kurumlarında milli eğitimim özel ve genel amaçları doğrultusunda çalıştığını sözlerine ekledi.

Karşılıklı istişare yapılarak çözüm önerileri sunuldu. Uzman öğretici hizmet içi eğitim kurslarının yetersizliğinden ve uzman öğretici bulamamaktan dert yanan kurucu temsilcileri yönetmelikteki değişikliklerle ilgili bilgi alışverişinde bulunulmasının önemini belirttiler.

Denetimlerde bir kriterin olmadığının, basit nedenlerle kurumların sıkıntıya sokulmamasının altının çizildiği toplantı eğitim ve yönetim konusunda iş birliği kararının alınmasıyla sona erdi.