Özel konser

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde İlköğretim Haftası etkinlikleri çerçevesinde, özel öğrencilerin okuduğu bir rehabilitasyon merkezinde düzenlenen konserde renkli görüntüler yaşandı.

Özel rehabilitasyon merkezi bahçesinde düzenlenen etkinlikte sahneye çıkan özel öğrenciler müzik ziyafeti sundu. Etkinlikte bir konuşma yapan Kurum Müdürü Adnan Aci özel eğitimin önemine değinerek, özel öğrencilerin özel yetenekleri olduğunu, bu yetenekleri keşfetme ve uygulama görevinin de eğitimcilere düştüğünü, müzik ve beden eğitiminin eğitimde iki önemli yöntem olduğunu söyledi. Aci velilere de seslenerek çocuklarının emin ellerde olduğunu kendilerine en büyük destekçinin kendileri olduğunu vurguladı.

"Yeteneklerini sergileme fırsatı verilmeli"

Samsun İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Aksoy ise özel öğrencilerin özel yetenekleri olduğunu, bu yetenekleri görmek gerektiğini, öğrencileri dört duvar arasına hapsetmenin bir anlamı olmadığını, onlara yeteneklerini sergileme fırsatı verilmesi ve hayatlarını farklılaştırmak gerektiğini kaydetti.

Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan da kurumun başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini, eğitim ruhuna uygun etkinliklerle öğrencilere yeteneklerini sergileme fırsatı verdiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından öğrenciler müzik konusundaki yeteneklerini sergileyerek eğlendiler. Mahsun Atıcı ve Nurullah Fındık müzik ziyafeti sunarak büyük beğeni aldılar. Etkinlik sonrası davetlilere yemek ikramında bulunuldu. Etkinliğe Öğretmenler Korosu Şefi Serhat Yılmaz da katılarak değişik şarkılarla renk kattı. Etkinliğe öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.