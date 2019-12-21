?zel ??renciler i?in okuma-yazmay? kolayla?t?ran proje: ?Hecele, Grupla Yazmay? Bardakla Kolayla?

Samsun'un 19 May?s il?esinde ?zel E?itim ??retmeni Fatih G?m?? geli?tirdi?i ?Hecele, Grupla Yazmay? Bardakla Kolayla? isimli proje ile ?zel ??rencilerin daha kolay okuma-yazma ??renmesini sa?l?yor.

?zel E?itim ??retmeni Fatih G?m??, ?zg?l ??renme g??l??? tan?l? ??rencilerin s?kl?kla ya?ad?klar? harf atlama, hece yeri ve s?ras?n? kar??t?rma, eksik kelime yaz?m? gibi problemlerine ??z?m bulmak amac?yla geli?tirdi?i ?Hecele, Grupla Yazmay? Bardakla Kolayla? projesiyle onlara ???k oldu. ?Hecele, Grupla Yazmay? Bardakla Kolayla? adl? projenin bilimsel s?zl? bildirisini ?stanbul Ticaret ?niversitesinde d?zenlenen 1.Uluslararas? Kat?l?ml? ?zg?l ??renme G??l??? Kongresi'nde sunan Fatih G?m??, 2018-2019 e?itim-??retim y?l?nda uygulad??? bu proje ile bulgu, sonu? ve ?nerileri destek e?itim, ?zel e?itim ve s?n?f ??retmenleriyle payla?arak, projenin daha verimli ge?mesi i?in u?ra? veriyor.

?zel E?itim ??retmeni Fatih G?m??, ?Bu projeyi Cumhuriyet ?lkokulumuzda 2018-2019 e?itim-??retim y?l?nda 2 ??rencimize uygulad?k. ?al??mam?z 2 ay boyunca devam etti. Daha sonra ??rencilerimize parmakla kodlamay?, heceleri parmaklar?na kodlamay? ??retti?imizde biz amac?m?za ula?t?k. ??rencimiz art?k hecenin birden fazla sesin yan yana gelip kelimeyi olu?turdu?unu ??rendiler. Dolay?s?yla heceleri yazarken iki ?ns?z yan yana gelmi?se kendi otokontrollerini hemen devreye sokup ben bu heceyi yanl?? yazd?m, burada bir ?nl? ses bulunmas? gerekiyordu deyip heceleri do?ru yazmaya ula?t?lar. Heceleri do?ru yaz?nca kelimeleri do?ru yazd?lar, kelimeleri do?ru yaz?nca da c?mleleri do?ru yazd?lar? dedi.

Proje sayesinde ??rencilerde b?y?k bir geli?im ya?and???n? ifade eden S?n?f ??retmeni Z?leyha Demirkan, ?Bu ??rencilerimiz birinci s?n?fta okuma-yazma ??renemedi, ikinci s?n?f?n sonunda da ayn? ?ekilde bir ilerleme kaydedemedi. Ancak Fatih hocam?n yapt??? bu y?ntemle okuma-yazmay? ??rendiler. Biz a??k?as? umutsuzduk ancak bu y?ntemin ba?ar?l? oldu?unu g?r?nce di?er zorluk ya?ayan ??rencilerde de bunun uygulanabilece?ini d???nd?k? diye konu?tu.

S?n?f ??retmeni T?lay Ak?nc? ise, ??u an 4. s?n?flar? okutuyorum. Bu ?zel ??rencimiz bize 3. s?n?fta geldi. Geldi?i zaman ona bir ?n ?al??ma yapt?k, neleri biliyor neleri bilmiyor diye. Bize ?zel ??renme tan?s? ile gelmi?ti. Baz? harfleri tan?yordu fakat ?ok kar??t?r?yordu. Do?al olarak yazam?yordu, okuyam?yordu, harfleri birle?tiremiyordu. Fatih hocam?n deste?iyle, destek e?itim odalar?nda destek ald?lar. Fatih hocam?n uygulad??? projesiyle harfleri birle?tirmeyi dolay?s?yla kelimeleri okumay?, yazarken de heceleyerek yazmalar?n? kolayla?t?rd???n?, ?a??rmad???n? g?zlemledik? ?eklinde konu?tu.