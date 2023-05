Özel öğrenciler 'yaza merhaba' dedi

Samsun'da ‘Engelliler Haftası' nedeniyle özel gereksinimli öğrencilere yönelik ‘Yaza Merhaba Şenliği' düzenlendi.

Samsun'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde Canik Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin katıldığı "Yaza Merhaba Şenliği", Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin katkı ve destekleri ile Mavi Işıklar Engelliler Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapıldı.

Kahvaltı ile başlayan etkinlik sonrası protokol konuşmaları yapıldı. Protokol konuşmalarının ardından şenlik çerçevesinde özel öğrenciler şarkı söyleyip, dans gösterisinde bulundular. Özel öğrenciler ayrıca öğretmenleri ile birlikte bardak oyunu oynadılar. Gönüllerince vakit geçiren özel öğrenciler, keyifli anlar yaşadılar.

Düzenlenen şenlik hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İdris Akdin, özel bireylere hitaben yaptığı konuşmada, “Belediye olarak sizin her türlü sorununuzda yanınızdayız. Çocuklarımızın, gençlerimizin, Samsun'da yaşayan 1 milyon 400 bin kişinin her türlü sorununa direkt eğilen bir belediye ile karşı karşıyasınız. Büyükşehir Belediyesi sizin evinizdir. Her türlü sorununuzda evinize gelip bizimle dertleşebilirsiniz. Başta Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olmak üzere, Büyükşehir Belediyesinin bütün birimleri sizin evinizdir. Eviniz de derdinizin çözüleceği yerdir. Bu yüzden hepinizi bekliyoruz. Tekrar bugünün hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Misafirperverlikleri ve bu zamana kadar yapılan desteklerden dolayı şükranlarını sunan Canik Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Hüseyin Yoldaş ise “Bu çocuklar çeşitli alanlarda birçok zorluklar yaşıyorlar. Şükürler olsun düne göre daha iyi durumdayız. Ama muhtemelen yarına göre alacak yollarımız vardır. İmkan verildiğinde, imkan sağlandığında her bir bireyin performans gösterebileceğini, bir değer üretebileceğine hep birlikte şahit oluyoruz. O yüzden özel öğrencilerimize bu şenlikte gösterdikleri çabadan dolayı şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Etkinlik, çeşitli aktiviteler ile son buldu.