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Özel öğrencilerden, devlet büyüklerine yılbaşı kartı

Samsun’da 38 kişiden oluşan özel öğrenci grubu aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğu devlet büyüklerine yılbaşı tebrik kartı gönderdi.

Samsun'da 38 kişiden oluşan özel öğrenci grubu aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu devlet büyüklerine yılbaşı tebrik kartı gönderdi.


Samsun Canik ilçesinde bulunan Canik Özel Eğitim Uygulama Merkezi 3. Kademe öğrencileri kendilerinin hazırlamış olduğu yılbaşı tebrik kartlarını Türkiye'nin ve Samsun'un önde gelen isimlerine gönderdi. 38 kişiden oluşan öğrenci grubu, öğretmenleriyle birlikte Canik PTT Şubesini ziyaret ederek unutulmuş değerler arasında kalan mektup nostaljisini yeniden yaşadı. Özel öğrenciler mektupları çalışanlara teslim ederken mutlulukları gözlerinde okundu.


Her sene geleneksel olarak bu etkinliği yaptıkları belirten Özel Uygulama Merkezi 3. Kademe Okul Müdür Yardımcısı Nilgün Özkolay, "Öğrencilerimizin hazırlamış olduğu tebrik kartlarını; Cumhurbaşkanımıza, milletvekillerimize, kurum amirlerimize daha bir çok devlet büyüğüne postalamış bulunuyoruz. Kartların içeriğini çocuklarımız sevdikleri gibi doldurdular. Öğretmenlerimiz de destek olarak teşvikte bulundular. Geleneksel olan bu etkinliği yaşatmış olduk" dedi.

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