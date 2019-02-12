Özel öğrencilere ‘Servis Elemanı Yardımcılığı Kursu'

Samsun'un Bafra ilçesinde zihinsel engelli öğrenciler için “Servis Elemanı Yardımcılığı Kursu” açıldı.

Bafra Rehberlik ve Araştırma Merkezinin yürüttüğü, hedef kitlesi ortaokul öğrenimleri sonrası çeşitli sebeplerle okula devam edemeyen ve hafif düzey zihinsel yetersizliği olan öğrencilerden oluşan ve bu öğrencilerin özel eğitim mesleki eğitim merkezlerine yönlendirilmesini içeren ‘Lisede Ben de Varım' projesinin önemli bir ayağı olan, öğrencilerin okullaşmaları sonrası meslek hayatına atılmaları için Bafra Rehberlik Araştırma Merkezi, Bafra Halk Eğitim Merkezi ve Bafra İŞKUR iş birliği imzalanan protokol çerçevesinde ‘Servis Elemanı Yardımcılığı Kursu' açıldı.

Gençlik Merkezi binasında bulunan Kızlar Kıraathanesinde açılan ve 118 gün sürecek olan kursa katılan 10 öğrenciye, servis ön hazırlığı, yiyecek ve içecek servisi, hesabın takdimi ve tahsili işlerinde garsona yardımın yanı sıra, Türkçeyi doğru konuşmak ve sosyal hayatta sağlıklı etkili iletişim gibi konuların haftada 5 gün eğitim verilecek.

Bafra Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü İlker Karakaya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yüksel Aydın ve Bafra İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürü Yakup Ergenlik tarafından protokol imzalandı.

İmzalanan protokolün ardından konuşan kursa katılan öğrenci Sametcan Süleymanoğlu, “İlk geldiğim gün baktım gezdim, güzeldi. İkinci gün yemek yapmayı öğrendim, bardak taşımayı öğrendim, çay yapmayı öğrendim. Burada çok güzel şeyler göreceğiz” dedi.

Bafra İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürü Yakup Ergenlik, “Buradaki kursumuz Servis Elemanlığı Yardımcı Kursu. Bafra İŞKUR Merkezi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Halk Eğitim Merkezi ve Rehberlik Araştırma Merkezimiz iş birliği kapsamında hazırladığımız bir proje. Buradaki kurs 118 gün sürecek. 118 gün burada 10 kardeşimize günlük 30 lira cep harçlıklarını karşılayacağız. Bununla beraber genel sağlık sigortası, iş ve meslek hastalıklarına karşı sigorta primlerini de biz yatıracağız. Bizim burada öncelikle engelli olmak insanlar için hiç bir engel teşkil etmiyor. Hepimiz de birer engelli adayı olduğumuzdan dolayı bu tür durumda olan insanlarda toplum içerisinde aktif olarak çalıştıklarında daha uygun bir psikolojiye sahip olduklarını ve ailelerinin geçimlerine de katkı sağlamış olduklarına şahit olduk. Özellikle Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürümüzle yapmış olduğumuz görüşmelerde bizim buradaki temel amacımız bu kardeşlerimizin istihdamını sağlamak. Bu kursun sonunda faklı alanlarda istihdamlarını gerçekleştirmek. Bugünden itibaren işletmelerle yaptığımız birebir görüşerek istihdam edilmeleri için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Dolayısıyla arkadaşlarımız da bu işte istekli. Ailelerin de gayretleri oldukça fazla” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler kendilerini izlemeye gelen ailelerine servis yaptılar.