Ozon tedavisi bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Kemal Toprak, ozon tedavisinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi.

Tüm dünyada korona virüsü ile mücadele çalışmalarının sürdüğünü ve bu süreçte bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiğini anlatan VM Medical Park Samsun Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği'nden Uzm. Dr. Kemal Toprak, antiviral, antifungal ve antibakteriyel özelliği olan çok kuvvetli dezenfektan etkiye sahip ozon tedavisiyle ilgili bilgiler verdi.

Ozon terapinin, ozon gazı kullanılarak yapılan bir tedavi yöntemi olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Kemal Toprak, “Ozon normalde atmosferde bulunan şeffaf renksiz bir gazdır. Kendine has özel kokusu vardır. Özellikle diyabet, hipertansiyon, alerji, astım KOAH gibi kronik hastalarda ve aynı zamanda bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesine ihtiyaç duyulan hastalarda ozon tedavisi oldukça etkilidir” dedi.

Vücutta hücre yenilenmesini artırıyor

Ozon tedavisinin 12 yaşından itibaren tüm yaşlarda kullanılabildiğinin altını çizen Uzm. Dr. Toprak, “Ozon yeryüzünde bilinen en güçlü doğal dezenfektan olarak kabul edilir. Yaygın kullanılan ‘klorheksidin' dediğimiz dezenfektan özelliği oldukça yüksek olan maddeden bile 3125 kat daha güçlü dezenfeksiyon sağlar ve mikrop öldürücü olarak kabul edilir. Ozon tedavisi vücutta kan dolaşımını düzenler. Kanın oksijen taşıma kapasitesini artırarak kandaki oksijen miktarını artırır. Böylece dokuların oksijenlenmesini ve beslenmesini artırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir” diye konuştu.

Virüsleri öldürüyor

Ozonun en önemli etkisinin antioksidan sistemi aktive etmesi olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Toprak, şunları söyledi: “Ozon tedavisi vücuda verildiği andan itibaren hem bakterilere ve virüslere karşı bir savaşçı gibi davranıp onları öldürmekte hem de antioksidan özelliği ile mitokondri, immün sistem, detoksifikasyon, metabolik ve hormonal sistemlerin düzenlenmesi ile vücutta hücre yenilenmesini artırmaktadır. Bakteri, virüs, mantar gibi mikroorganizmaların antioksidan sistemi daha zayıf olduğundan ozondan çok çabuk etkilenmekte ve parçalanmaktadırlar. Ozon ile kolayca okside olabilen lipit zarf içeren virüsler (Herpes, HCV, HIV gibi) ozan tedavisine daha hassastır. Hepatit B ve Hepatit C'de ve HİV hastalarında da ozon terapi son derece etkilidir” şeklinde konuştu.