Ozon tedavisi Vezirköprü'de anlatıldı

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Bitkisel ve Doğal Ürünlerle Tedavi Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı ve Fitoterapi Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Emin Erdem'in katılımıyla Vezirköprü ilçesinde "Ozon Tedavisi Nedir ve Ozon Tedavisi Hangi Hastalıklara İyi Gelir" konulu konferans düzenlendi. Ozon tedavisinin alternatif tıpta ozonun sağaltım amacıyla kullanıldığı tedavi biçimi olduğunu belirten Dr. Erdem, "Ozon gazı, atmosferin üst tabakalarında yer alan ve canlıları güneşin zararlı UV ışınlarından koruyan kimyasal bir bileşiktir. Atmosferde ozonun stabil olarak bulunmamasından dolayı medikal ozon jeneratörlerinde üretilen ozon gazı, üç farklı oksijen atomundan oluşur. İçerisinde yüzde 5 ozon-yüzde 95 oksijen içermesinden dolayı patolojik hastalıkların tedavisi için en çok tercih edilen yöntemdir. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, damar dolaşım bozukluklarının giderilmesi, romatizmal hastalıklar ve fibromiyaljinin kontrolü, bel ve boyun fıtıklarında ağrının azaltılması, diyabet ve diyabete bağlı komplikasyonların özellikle ayak yaralarının tedavisi, insülin direncinin azaltılması, metabolik sendrom ve yağlı karaciğerin tedavisi, yara ve yanık tedavileri, kolit olarak geniş anlamda ifade edebileceğimiz inflamatuar barsak hastalıklarının tedavisi, kronik yorgunluk sendromu, baş ağrıları, migren, kanserde destek tedavi, ciltte yaşlanmanın geciktirilmesi, sağlıklı yaşlanmanın sağlanması için ozon tedavisi uygulanabilir" diye konuştu.