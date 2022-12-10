Palamuda doyan vatandaş hamsiye yöneldi

Bu yıl yaşanan palamut bolluğunun ardından vatandaşlar en çok hamsiye rağbet gösteriyor.

1 Eylül'de başlayan denizlerdeki av sezonunun ardından balıkçılar denizden kasa kasa palamutla döndü. Ekim, kasım ayları boyunca bolca palamut yiyen vatandaşlar hamsinin tezgâhlarda bolca yerini almaya başlamasıyla hamsiye yöneldi. Diğer balık fiyatlarına göre tezgahta en ucuz balık çeşitleri arasında yer alan hamsi rağbet görüyor.

Satışlar hakkında bilgi veren balık satıcısı Mehmet Kılıç, "Balık fiyatları uygun ve iyi durumda. Hamsi 30 lira, somon 35 lira, palamut 50 lira. Çinekop bitmek üzere olduğu için fiyatı arttı ve 100 lira oldu. Sazan, levrek, çupra, hamsi, somon, barbun her çeşit mevcut. Barbun 30 lira, somon 35 lira. Bunlar neredeyse bedava. En yoğun somon, hamsi, barbun ve mezgit satılıyor. Mezgitte aynı şekilde 30 lira. Bundan sonra havaların soğumasıyla beraber inşallah fiyatlar biraz daha düşecek. Hamsi büyük ihtimal bollanacak" dedi.

Balık satıcısı Onurcan Köse ise "Şu an tezgahın gözdesi hamsi. Vatandaş palamut ve çinekopa doydu. Şu an en çok hamsi satıyoruz. Hamsiden sonra en çok satılan mezgit ve barbun balıkları oluyor. 1 ay daha hamsi satarız ve sezonda böyle biter" diye konuştu.

Vatandaşlar da palamut döneminin geçtiğini, hamsiyi özledikleri için aldıklarını söyledi.