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Palmiyeler bakımdan geçti

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Atakum sahilindeki palmiye ağaçlarını bakımdan geçirdi.


Samsun Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanların daha uzun ömürlü ve bakımlı olabilmesi için düzenli olarak bakım çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda çalışmalarını titizlikle yürüten Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Atakum sahilinde bulunan 550 palmiye ağacının dalları motorlu testereyle kesilerek hem bakımı yapıldı hem de sahili daha estetik bir görünüme kavuşturdu.



Çevreye zarar verilmedi


Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan bakım çalışmasında sahile eşsiz bir güzellik katan palmiyelerin budaması vinç yardımı ile gerçekleştirildi. Budamadan dolayı ortaya çıkan dallar ise çevreye zarar verilmeden kamyonete yüklenerek taşındı.

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