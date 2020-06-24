Pandemi döneminde çocuklarda aşırı internet kullanımına ‘ortak' çözüm

Klinik Psikolog Dila Soğancı, “Kovid-19 süresince internet bağımlısı olmaktan korunmak için, aile içinde ortak bir bilgisayar kullanımı, ‘ortak' teknolojik aletlerin kullanımı oldukça önemlidir. Ortak teknolojik alet kullanımı doğal yoldan evdeki her birey için sınırlama sağlamaktadır” dedi.

Pandemi döneminde çocuklarda aşırı internet kullanımı konusunu değerlendiren Medicana Samsun Hastanesi Kl. Psikoloğu Dila Soğancı, “Pandemi süresinde hem yetişkinler hem de çocuklar evde uzun ve boş zaman geçirmek zorunda kaldı. İnsanlar için boş zaman geçirmenin ve boş bir zihnin kaygılı düşüncelere zemin hazırladığını görmekteyiz. Bu dönemde çocuklarda oluşan kaygı, korku ve stresi, çocuklar iç dünyalarında baskılamaya başlar ve uyku düzeninde bozulma, sosyalleşmeme ve sorumlulukların azalması gözlenir. Yaşanan kaygı, korku ve boşluk duygusunu ne yazık ki teknoloji doldurmaktadır” diye konuştu.

Teknoloji kullanımı sınırlı olmalı

Teknoloji kullanımının sınırlı olması gerektiğini ifade eden Dila Soğancı, “Teknolojinin bu dönemde koruyucu işlevleri oldu fakat pandemi öncesi de önerdiğimiz gibi çocuklar ekran başında kontrollü zaman geçirmeliler. Gün içinde teknolojiye ayırdığı vaktin yaşıtlarıyla orantılı olması gerekmektedir. Örneğin 6 yaşındaki bir çocuğun herhangi bir ekran karşısında geçireceği zaman günde 60 dakika ile sınırlandırılmalıdır. Çocuk ve ergenlerde teknolojinin öğretici yanı olduğu kadar bağımlılık yapıcı bir yanı da bulunmaktadır. Kısıtlanamayan internet kullanımı, kişiye internet dışı geçirdiği vaktin önemsiz, kalitesiz ve değersiz olduğunu hissetmesine neden olur, internetten uzak kalındığında öfke, sosyal-iş-aile ilişkilerinin bozulması görülür. Çocuklarda uzun süreli internet kullanımı dikkat eksikliğine yol açan, okul hayatına ve sosyal hayata yeniden adapte olmayı zorlayan, aile içi çatışma gibi problemlere yol açan önemli bir durumdur. Pandemi süresince dikkat edilmeden ve sınırlandırılmadan kullanıma izin verilmesi sosyal ilişkilere ve çocuğun gelişimine oldukça zararı bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

Klinik Psikolog Dila Soğancı, şu tavsiyelerde bulundu:

“Kovid-19 süresince internet bağımlısı olmaktan korunmak için, aile içinde ortak bir bilgisayar kullanımı, ortak teknolojik aletlerin kullanımı oldukça önemlidir. Ortak teknolojik alet kullanımı doğal yoldan evdeki her birey için sınırlama sağlamaktadır. Önemli olan ilk şey çocukların teknoloji dışında evde keyifli vakit geçirmesini sağlayarak aile içi iletişimi arttıran aktivitelerdir. Çocuğunuza ev içerisinde yaşına uygun vakit geçirebileceği bir görev verilmelidir. Kitap okuma, yaşına göre mandala, puzzle, ailecek oynanabilecek kutu oyunları internet ile bağını koparmayı sağlarken, sosyal ilişkilerin de bozulmamasını sağlayacaktır.”