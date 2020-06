Pandemi döneminde sınav kaygısı ile mücadele etmenin yolları

Klinik Psikolog Dila Soğancı, "Sınav ortamına benzeyebilecek bir alan oluşturup sınav provaları yapılması, sınav zamanı kendinizi daha rahat hissetmenizi sağlayacaktır. Ders arası molalarında kendinizi mutlu edebilecek şeyler yapabilirsiniz. Kaygı seviyesini arttırabilecek haber ve sosyal medya takibinden uzak durmalısınız” dedi.

Sınav kaygısı, öğrencilerin öncesinde öğrendikleri bilgileri sınav esnasında hatırlayamayacakları veya sınavda başarısız olacaklarına dair tutumlarının yol açtığı stres olarak ortaya çıkar. Öğrenciler ilk etapta bu stres ile baş edebilirken sınav tarihinin yaklaşmasıyla fiziksel belirtiler yaşamaya başlarlar. İnsanoğlu için belli bir seviyeye gelene kadar stres başarıya götürürken, aşırı stres ise başarısızlığa yol açar.

Medicana Samsun Hastanesi Kl. Psikoloğu Dila Soğancı, pandemi döneminde sınav stresi ile mücadele etmenin yollarını anlattı. Soğancı, “Yaşadığımız Kovid-19 pandemi sürecinin öğrencilerin yaşadığı fizyolojik etkileri kadar, psikolojik etkileri de bulunmaktadır. İnteraktif bir eğitim sistemi içindeyken aniden değişen ve online ders takibi yapmak zorunda kalan öğrencilerde öfke, kaygı, stres, endişe gibi duygular, ders çalışamama, motivasyon eksikliği gibi davranışlar görülebiliyor. Öğrencilerin hiç karşılaşmadıkları sınava dair yaşadıkları kaygı gayet normaldir fakat hayatımızda değişen her yeni durumu kabullenmek ve adapte olabilmek de süreci daha sağlıklı olabilmesini sağlar. Kaygının artarak yaşamlarını ele geçirmesi ile öğrencilerde kaygı bozukluğu ortaya çıkabilir. Uyku-iştah sorunları, adapte olamama, odaklanamama, erteleme davranışı sık gördüğümüz belirtiler arasındadır. Pandemi süresinde ders çalışırken; uyku düzeni ve sağlıklı beslenme oldukça önemlidir. Amaçladığınız hedefe ulaşabilmek için neler yapmanız gerektiğine dair günlük programlar oluşturmalısınız. Bu programı oluştururken ulaşabileceğiniz günlük hedefler olmasına özen göstermelisiniz çünkü gerçekçi olmayan bir program hem motivasyonunuzu olumsuz etkiler hem de kaygınızın artmasına neden olur. Stresi kontrol etmekte zorlandığınız her an doğru nefes ve gevşeme egzersizi yapabilirsiniz. Sınav ortamına benzeyebilecek bir alan oluşturup sınav provaları yapılması, sınav zamanı kendinizi daha rahat hissetmenizi sağlayacaktır. Ders arası molalarında kendinizi mutlu edebilecek şeyler yapabilirsiniz. Kaygı seviyesini arttırabilecek haber ve sosyal medya takibinden uzak durmalısınız” diye konuştu.

Aileler nasıl davranmalı?

Psikolog Dila Soğancı, şu bilgileri verdi:

“Birçok ebeveyn çocuklarına belli etmediklerini düşünseler de bu süreci onların geleceği adına daha kaygılı geçirmektedir. Kaygının bulaşıcı olduğunu, ailede bir kişi kaygı içeren cümleler kurduğunda diğer aile fertlerinin de durumu içselleştirebileceklerini unutmaması gerekir. Ebeveynlerin ilk olarak kendi kaygılarıyla baş etmeyi öğrenmeleri ve çocuklarına bu konuda örnek olmaları gerekmektedir. Öğrenciler için sınav başlı başına bir stres kaynağı iken karşılaşmadıkları bir sürece karşı stres yaşamaları normaldir. Bu süreçte ebeveynler, çocuklarının düşünceleri, duygularını, hayatındaki değişimlerini anlamaya yönelik destekleyici iletişim kurmaları oldukça önemlidir. Negatif motivasyon cümleleri, çocuğunuzu başkalarıyla kıyaslamak, gerçekçi beklentilerde bulunmamak kaçınılması gereken durumlardır. Bunun yerine çocuğunuzun olumlu yönlerini ve gösterdiği çabayı överek motivasyonunu arttırabilirsiniz. Sınavın dünyanın sonu olmadığını çocuğunuza hissettirdiğiniz sürece yaşadığı sınav kaygısı azalacaktır. Sınav kaygısı derinlemesine incelendiğinde, sınava girecek öğrenciler sosyal çevreden, ebeveynlerinden, öğretmenlerinden, sosyal medyadan ‘geleceğini belirleyecek bu sınav' gibi cümlelere oldukça maruz kalınıyor ve dolayısıyla aslında yaşadığı durum gelecek kaygısı olmuş oluyor. Bu nedenle, sınava girecek öğrencilerle iletişim kurulurken, öğrencilerin kaygılarının farkına vararak iletişime geçmek, yaşadıkları kaygı seviyesi için önemlidir.”