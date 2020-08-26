İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pandemi Kurulu'nda eğitimde korona virüsü önlemleri konuşuldu

2021 eğitim öğretim yılı öncesi korona virüsü ile mücadelede uygulanabilecek tedbirler ele alındı.

Rektör Ünal toplantıda tedbirler üzerine söz alarak görüşmeler gerçekleştirdi.


Korona virüsü (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınacak tedbirleri görüşmek üzere düzenlenen toplantıda Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve diğer kurul üyeleri de yer aldı.


2020-2021 eğitim-öğretim yılında Samsun genelinde yer alan ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumları ile öğrenci yurtlarında korona virüse karşı alınacak önlemler üzerine görüşmeler gerçekleştirildi.


Toplantı sonrası OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal rektörlük makamında Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'ı kabul etti. Rektör Ünal'a ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileyen Yılmaz, hayırlı olsun temennisinde bulundu. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ise nazik ziyaretinden dolayı Yılmaz'a teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.