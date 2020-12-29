Pandemide çocukların ekran bağımlılığı arttı

Çocuk Gelişim Uzmanı(ÇGU) Cemre Canbolat, salgın döneminde çocukların ekran bağımlılığının arttığını belirterek, "Özellikle beyin gelişiminin hızlı olduğu 0-3 yaş arasında dil, dikkat ve odaklanma becerileri açısından telefon, televizyon ve tablet gibi teknolojik cihazlardan çocuklarımızı uzak tutmamız gerekir” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Gelişim Uzmanlığı Kliniği'nden Cemre Canbolat, pandemi sürecinde çocuklarda artan ekran kullanımı hakkında bilgi verdi. Çocukların pandemi sürecinde evlerinden dışarı çıkarak sosyalleşme imkânı bulamamalarının televizyon, telefon ve bilgisayar gibi teknolojik aletlere yönelmelerine neden olduğunu belirten ÇGU Cemre Canbolat, “Özellikle beyin gelişiminin hızlı olduğu 0-3 yaş arasında dil, dikkat ve odaklanma becerileri açısından telefon, televizyon ve tablet gibi teknolojik cihazlardan çocuklarımızı uzak tutmamız gerekir. Bu sürecin teknolojiyi verimli olarak kullanan bir çocukluk ve ergenlik dönemine doğru uzanması beklenir. Fakat pandemi nedeniyle evde olduğumuz bu süreçte çocuklar ekranlarla daha fazla zaman geçirmeye başlamış olabilir. Bu duruma çocuğunuzun online eğitimi de eklenince gün içinde ekran karşısında ne kadar zaman geçirdiğini ve ne yaptığını planlamakta zorluk yaşıyor olabilirsiniz” diye konuştu.

“Ekran kullanma süresi planlanırken uzaktan eğitim ayrı tutulmalı”

Erkan karşısında geçen sürenin çocuğun yaş grubuna göre düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Canbolat, “Okul çağında olan bir çocuğun ekran süresini tespit ederken uzaktan eğitim aldığı süre ayrı tutulmalıdır. Bu süre içinde ekranı verimli bir şekilde kullanıp kullanmadığına bakılmalıdır. Desteğe ihtiyacı olan çocuklarımızı yalnızca uyararak ve ikaz ederek ekrandan uzaklaştırmaya çalışmak, onları ne yapacağını bilemez hale sokabilir. Çocuğunuzun ilgi ve ihtiyaçlarını fark etmeli, bu doğrultuda ona alternatif zamanlar sunmalı ve birlikte zaman geçirmelisiniz” şeklinde konuştu.