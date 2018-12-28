"Paramedik Günü" kutlandı

Sağlık Hizmetleri MYO Konferans Salonunda gerçekleşen etkinliğe; Rektör Danışmanı Prof. Dr. Murat Terzi, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, Tıp Fakültesi öğretim elemanları, öğretim elemanları, AFAD ve 112 Samsun İl Ambulans Servisi Paramedik ekibinden kalabalık bir grup ve Sağlık Hizmetleri MYO öğrencileri katıldı.

“Yüksekokulumuz Türkiye'nin en deneyimli ekibine ve laboratuvar şartlarına sahip”

Açılış konuşmasını yapan Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Faruk Tan, dünyada ve Türkiye'de ilk ve acil yardım ile ambulans hizmetlerinin kısa bir tarihsel sürecini özetleyerek, Sağlık Hizmetleri MYO Paramedik Programı'nın ülkedeki en eski programlardan birisi olduğunu ve bu yıl 20. yıl mezunlarını verdiklerini söyledi. İlk olarak 1996 yılında 9 Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO bünyesinde açılan paramedik programının, OMÜ Sağlık Hizmetleri MYO'da 1998 yılında açıldığını hatırlatan Müdür Faruk Tan, yüksekokullarının; bu alanda Türkiye'nin en deneyimli ekip ve laboratuvar şartlarına sahip nadir eğitim kurumlarından biri olduğunu ve bununla gurur duyduklarını kaydetti.

“İnsanı sevmeyen, vicdan ve merhamet sahibi olmayanlar bu işin altından kalkamaz”

Rektör Danışmanı Prof. Dr. Murat Terzi ise emeği geçenlere çok teşekkür ederek, tüm paramediklerin gününü kutladı. Prof. Dr. Terzi paramediğin, çalışmanın ve tecrübenin şart olduğu bir alan olduğunun altını çizerken, yanı sıra da insanı sevmeyen, vicdan ve merhamet sahibi olmayanların asla altından kalkamayacakları bir meslek grubu olduğunu ve dolayısıyla mezun olacak öğrencilerin mesleğini ve insanları sevmeleri gerektiğini vurguladı.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Alaiddin Domaç da yaptığı konuşmada; böyle bir etkinliğe davet edilmekten duydukları memnuniyeti belirterek teşekkürlerini sundu.

Etkinliğe katılan Samsun İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Ali Yılmaz ve Başhekim Yardımcısı Dr. Erdem Cihan Arslan ile Başhekimlik Eğitim Birim Sorumlusu Dr. Elif Sağdıç Soyak öğrencilerin sorularına cevaplar vererek karşılıklı münazaralarda bulundu.

Daha sonra Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Samsun İl Ambulans Servisi mensubu paramedikler, öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi. OMÜ Paramedik Programının ilk mezunu ve UMKE çalışanı Emrah Unutmaz, özellikle öğrenciler tarafından ilgiyle dinlendi.

Etkinlik; UMKE çalışanı Paramedik Oğulcan Çebi'nin hazırladığı UMKE tanıtım videosu ve yaptığı sunum, ardından Sağlık Hizmetleri MYO öğrencilerinin kaleme aldıkları senaryo ve hazırladıkları video görüntüleri ile devam etti.

Etkinlikte bunların yanı sıra günün hatırasına pasta kesilirken öğrenciler, yüksekokul dışında bulunan UMKE ve 112 Samsun İl Ambulans Servisi mobil acil ambulanslarının tanıtımına davet edildi.