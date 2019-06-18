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Park halindeki 5 tırın deposundan mazot çalan şahıs yakalandı

Samsun’da park halindeki 5 ayrı tırın deposundan yaklaşık bir ton mazot çalınması olayına karışan şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsun'da park halindeki 5 ayrı tırın deposundan yaklaşık bir ton mazot çalınması olayına karışan şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.


Olay, Samsun'un İlkadım, Tekekköy, Canik ve Atakum ilçelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 gün içinde park halindeki 5 ayrı tırın deposundan özel aparat ile yaklaşık bir ton mazot çalınması olayına karıştığı tespit edilen O.T. (31) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Bürosu ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda güvenlik kamerası kayıtları ile hırsızlık olayının yaşandığı saatlerde kiralık araçların araç takip sistemlerinden tespit edilen şüpheli hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Hırsızlık şüphelisinin her hırsızlık olayında 5 ayrı kiralık otomobil kullandığı tespit edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan O.T., Samsun Adliyesine sevk edildi.

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