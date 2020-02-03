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Park halindeki otomobil yandı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde park halindeki otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde park halindeki otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.


Olay, Çay Mahallesi 75. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan A.'ya ait 55 FG 202 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple aniden alev aldı. Otomobilin alev aldığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve araç sahibine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek olası bir faciayı engellemiş oldu. Otomobil, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.

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