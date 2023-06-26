Park halindeki otomobilden hırsızlık

Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki otomobilden, içinde cüzdan bulunan mont çalındı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Kahramanlar 7. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Boz, 55 NY 040 plakalı otomobilini park ettikten sonra aracın kapılarını kilitlemeden bir tanıdığının yanına çay içmeye gitti. Geri döndüğünde otomobilde bulunan ve cebinde cüzdanı olan montunun yerinde olmadığını fark etti. Polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Çalınan montun cebinde bulunan cüzdanda kredi kartları ile 400 TL olduğu öğrenildi.

Hırsızlık olayı ile ilgili inceleme sürüyor.