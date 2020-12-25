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Park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde park halindeki otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Alaçam Caddesi'nde, şehir merkezine seyir halinde olan E.O.'nun (17) kullandığı motosiklet önünde seyir halindeki otomobili sağından geçerken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında park halinde bulunan 55 ACF 923 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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