İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Park halindeki otomobilin ses sitemi çalındı

Samsun’un Bafra ilçesinde park halinde bulunan otomobilin ses sitemi çalındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde park halinde bulunan otomobilin ses sitemi çalındı.


Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Fidan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan G. 4 gün önce 55 RG 693 plakalı otomobilinin kaportasını tamir ettirmek için sanayi sitesinde bulunan bir kaportacıya bıraktı. Bugün aracına bakmak için gittiğinde iş yerinin önünde bulunan otomobilin teyp ve amfisinin olmadığını fark etti. İş yeri sahibiyle görüşen Ramazan G. durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği hırsızlık masası ve olay yeri ekipleri araçta yaptıkları inceleme sonunda otomobilden teyp ve amfiyi çalan hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.