İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Park halindeki servis otobüsünde alkol alıp teybi çaldılar

Samsun’un Bafra ilçesinde kişi veya kişiler park halindeki bir otobüste alkol alıp teybini çaldılar.

Samsun'un Bafra ilçesinde kişi veya kişiler park halindeki bir otobüste alkol alıp teybini çaldılar.


Olay, Emirefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerine ait park halindeki 55 JV 248 plakalı servis otobüsünün sağ ön kapısını kırıp içeri giren henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler araç içerisinde alkol aldılar. Otobüsün içinde alkol alan şahıslar daha sonra teybini alıp kaçtılar. Aracın yanına gelen servis otobüsü şoförü durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri otobüste inceleme yaptı. Ekipler olayı gerçekleştiren şahıs veya şahısları yakalamak için çalışma başlattı.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.