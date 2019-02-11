Park halindeki tır alev alev yandı

Samsun'un Bafra ilçesinde park halinde bulunan tırda çıkan yangın güçlükle söndürüldü.

Olay, Fatih Mahallesi Hal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Ö.'ye ait 55 DM 500 plakalı tırın kabin bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kabin kısmından yükselen alevleri gören vatandaşlar yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Tırın kabin kısmında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.