Park ve bahçelerde şok asayiş uygulaması

İl Emniyet Müdürlüğü halkın huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atakum, Canik, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Dış İlçe Amirlik/Müdürlükleri tarafından 3 Aralık Cuma saat 08.00 ile 06 Aralık Pazartesi günü saat 08.00'e kadar park ve bahçelerde yapılan şok uygulamalar ile sabit yol uygulamalarında yapılan denetimler sonucunda; 31 bin 199 şahsın GBT kontrolünü yaptı.

Yapılan şok uygulamalar hakkında Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“31 bin 429 şahsın HES sorgusu yapılarak karantina ihlali tespit edilen (2 pozitif 5 temaslı) olmak üzere toplam 7 şahsa işlem yapılmış, toplam 61 aranan şahıs yakalanmış, 299 park ve bahçe kontrol edilmiş, 495 iş yeri kontrol edilmiş, 32 şahsa idari,20 şahsa adli işlem yapılmış olup 8 şahıs gözaltına alınmıştır. 2 adet tabanca, 36 adet mermi, 4 adet av tüfeği, 61 adet kesici/delici alet, 5 bin 707 adet sentetik ecza, 1425 gr esrar, 81,2 gr kannabionid, 572 adet ectacy, 12,88 gr metamfetamin ele geçirilmiş, 12 bin 552 araç kontrol edilerek, 2 bin 626 araç ve sürücüye işlem uygulanmış olup, 179 araç trafikten men edilmiştir.”