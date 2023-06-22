Parkı mesken tutan sarhoşlar, içkilerine el konulunca taşkınlık çıkardı

Samsun'da Atatürk Parkı'nı mesken tutan sarhoşlar yine taşkınlık çıkardı. Su şişesine doldurdukları alkolü fark eden polis içkiyi boşaltınca taşkınlık yapan sarhoşlar parktan uzaklaştırıldı.

Okulların tatil olmasıyla birlikte çocukların yoğun bir şekilde kullandığı İlkadım ilçesindeki Atatürk Parkı'nı mesken tutan sarhoşlar her gün vatandaşları rahatsız etmeye devam ediyor. Yarı çıplak bir şekilde alkol alan, etrafa tuvaletini yapan sarhoşları çevre halkı polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri sarhoşlardan birini süs havuzu yanında sızmış bir halde bulurken, diğer 4 sarhoşu da 0,5 litrelik su şişesinin içerisine doldurdukları alkolü içerken yakaladı.

Taşkınlık yaptılar

Su şişesindeki alkolün dökülmesine sinirlenen sarhoşlar, daha sonra da kendisini kayıt altına alan basın mensubuna saldırmaya kalkıştı. Polisin araya girmesiyle uzaklaştırılan sarhoş, “Burada neden içiyorsunuz?” şeklindeki soruya da “İçerim, sana mı soracağım” diye cevap verirken, polise de, “Karakola götürsen ne olacak, ceza yazıp salacaklar” şeklinde ukalalık yaptı.

Bir süre güvenlik güçlerine direnen sarhoşlar parktan uzaklaştırılırken, bazı vatandaşlar da, “Bunlar yüzünden her gün devletin sağlık görevlileri ve polisi zaman kaybediyor” şeklinde tepki gösterdiler.