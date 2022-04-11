Dr. Abdurrahman Akbaş, “Titremeler özellikle hasta istirahat durumundayken ortaya çıkar, en sık ellerde, daha az oranlarda ise ayaklarda, çene ve dudaklarda görülür. Çok önemli bir belirti olmasına karşın parkinson hastalarının hepsinde titreme görülmeyebilir” dedi.

Liv Hospital Samsun Nöroloji Kliniği'nden Uzm. Dr. Abdurrahman Akbaş, 11 Nisan Dünya Parkinson Günü dolayısıyla parkinson hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu. Parkinson hastalığının genellikle ileri yaşlarda daha fazla görülebileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Abdurrahman Akbaş, “İlerleyen yaşlarda beynin dopamin salgılayan hücrelerinin hasarlanarak azalmasıyla ortaya çıkan, hareket bozukluklarına ve istem dışı hareketlere yol açan hastalığa parkinson hastalığı denir. Sorunun kaynağı beyinde hareketin kontrolünde çok önemli bir görevi olan dopamin denilen kimyasal maddenin üretiminin azalması veya hiç yapılamamasıdır. Parkinson temel olarak hareket kısıtlılığı ve titremeye sebep olan bir hastalıktır. Genellikle ileri yaşlarda daha fazla görülür. Bu nedenle insanların yaşam süreleri uzadıkça daha yüksek oranlarda görülmeye başlar. Titremeler özellikle hasta istirahat durumundayken ortaya çıkar, en sık ellerde, daha az oranlarda ise ayaklarda, çene ve dudaklarda görülür. Çok önemli bir belirti olmasına karşın parkinson hastalarının hepsinde titreme görülmeyebilir” diye konuştu.

Hastalığın ayrımı doğru yapılmalı

Parkinson hastalığına benzer tablolar oluşturan birçok başka hastalığında var olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Akbaş “Bunlara parkinsonizm veya parkinson sendromları adı verilir. Değişik nedenlere bağlı ortaya çıkabildikleri için normal parkinson tedavisinde verilen ilaçlara genellikle yanıtsızdırlar. Bunların bir kısmı parkinson bulguları ile diğer sistem bulgularının birlikte olduğu parkinson-artı sendromlar ve ikincil parkinsonizm denilen hastalıklardır. İkincil parkinsonizm damar hastalıklarına, enfeksiyonlara, tümörler, ilaçlara ve bazı toksik olaylara bağlı olabilir. Bu nedenle öncelikle parkinson dışı diğer hastalıkların ayırımlarının doğru yapılması ve tedavinin buna göre planlanması çok önemlidir” şeklinde konuştu.

Bu belirtilere dikkat edilmeli

Parkinson hastalığı başlıca bir el titremesi hastalığı olarak bilinse de başka pek çok belirtilerinin var olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Akbaş, görülebilecek belirtileri şöyle sıraladı:

“Ellerde ve başparmakta titreme, kollarını sallayamama, yataktan kalkamama, yürürken ağır ağır ilerleme, düşmeler, hareket zayıflığı ve denge bozukluğu, zaman geçtikçe öne doğru eğilme, tüm vücutta ağrılar, ciltte yağlanma ve aşırı terleme, depresyon, uykusuzluk, hayal görme, varsanılar ve başka pek çok psikiyatrik sorunlar, parkinsona özgü unutkanlık, çeşitli konuşma bozuklukları, koku duyusunun kaybı, cinsel fonksiyon bozuklukları, idrar yapma sorunları, kabızlık, yutma güçlüğü ve ağız akıntısı.”

Uzm. Dr. Akbaş, parkinson hastalığının tanısının hastanın nörolojik muayenesi ile konulabileceğini söyledi.

Parkinson tedavi edilebilir

Hastalığa özel herhangi bir laboratuvar tetkiki ve röntgen bulunmadığını vurgulayan Uzm. Dr. Akbaş, “Bazı tetkikler destekleyici ya da başka hastalıkları dışlayıcı olarak yapılabilir. Tanı doğru konulmuş ise parkinson hastalığı tedavi edilebilir bir hastalıktır. Tedaviler, ilaç tedavisi, cerrahi tedavi ve diğer yöntemler olarak sınıflandırılabilir” diyerek sözlerini noktaladı.