Parkinson hastası kadın Irak'tan geldiği Samsun'da şifa buldu

Parkinson hastası 45 yaşındaki kadın, Irak'tan geldiği Samsun'da yapılan beyin pili ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Iraklı W.A.W., 5 yıldır Parkinson hastalığının etkileri ile mücadele ediyordu. Tek başına yattığı yerden kalkamayan, yürüyemeyen ve el, kol, ayak titremelerini durduramayan kadın, zaman zaman da aniden donma ve durma gibi etkilerle mücadele etmeye çalışıyordu. VM Medical Park Samsun Hastanesinde 1,5 saat süren kısa bir ameliyat ile beyin pili takılan W.A.W., Parkinson'un olumsuz etkilerinden kurtularak sosyal yaşantısına geri döndü.

“Beyin pili takılan hasta kimseye ihtiyaç duymadan yaşantısına devam ediyor”

İki kişinin desteği olmadan yattığı yerden bile kalkamayan hastanın artık tek başına ev işlerini bile yapabildiğini ifade eden Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Akkaya, “Hastamız tedavi için Irak'tan geldi. Yaklaşık 5 yıldır Parkinson bulguları olan hastamız; elde titreme, hareketlerinde yavaşlama, donma gibi yakınmaları olan bir hastaydı. İlaç almadığı dönemlerde 2 kişinin yardımıyla kalkabilen, yürümesi, hareket etmesi oldukça kısıtlı ve vücudunun belli bölgelerinde titremeler mevcuttu. Hastanın ilaç tedavisi ile ne yazık ki hastanın yaşam konforu tam sağlanamadığı için ileri evre tedavi yöntemine geçtik. İleri tedavi olarak halk arasında bilinen tabirle ‘beyin pili' ameliyatı gerçekleştirdik. Hastamız yaptığımız beyin pili ameliyatından sonra artık kimseye bağlı kalmadan bağımsızca hareket edebiliyor. Hastamız, yürüyebiliyor, alışveriş yapabiliyor ve ev işlerini de yapabiliyor. Ameliyat öncesi olan şiddetli titremeleri durdu, ani durma ve donmaları da ortadan kalktı. Hastamızın yaşam kalitesi çok arttı” dedi.

“Beyin pili 3-5 sene gidiyor”

Pil değişimi için tekrar kafatasını açmaları gerekmediğine değinen Dr. Akkaya, “Her Parkinson hastasına beyin pili ameliyatı kararı vermiyoruz. Hasta ameliyata uygunsa beyinde pil için uygun yerin tespitini yapıyoruz. Ameliyatta kafatasına açılan iki küçük delik üzerinden saç teli kadar ince bir tel yordamıyla ilgili bölgeye ulaşıyoruz. Uçları pile bağlayıp oradan belli aralıklarla elektrik vererek düzenlemesini yapıyoruz. Bu işlem sonrasında beyin pili 3-5 sene kullanılabiliyor. Bunun dışında şarj edilen piller de var. Bu piller değişmeden şarj edilebiliyor. Değiştirilen piller için ise tekrardan kafatasını açmamız gerekmiyor. Normal bir kumanda pili değiştirir gibi eski pili yerinden çıkartıp yenisini takıyoruz” diye konuştu.

“30 bin hastadan sadece 3 bini beyin pili tedavisini biliyor”

Gündelik yaşamı oldukça etkileyen Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan beyin pili işleminin birçok Parkinson hastası tarafından bilinmediğine de dikkat çeken Dr. Akkaya, şunları söyledi:

“Türkiye'de 150 bin civarında Parkinson hastası var. Bu hastaların yüzde 20'si ise ileri evreye geçmiş alet destekli tedavi dediğimiz beyin pili ya da diğer tedavi alternatiflerinin kullanabileceği hasta sayısı da 30 bin civarında. Ancak bu tedavi yöntemlerini bilen hasta sayısı ise 3 bin civarında. Aslında bu tedavi yöntemlerinden yararlanıp, yaşam kalitesini yükseltebilecek 27 bin hastamız ne yazık ki bu tedavilerin ya farkında değil ya da ulaşılamıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, tüm bu tedavilere olanak sağlıyor. Hastalarımızın bunların bilincinde olması gerekiyor.”