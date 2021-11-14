Parkta baygın halde yerde yatan şahıs hastaneye kaldırıldı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da parkta baygın halde yerde yatan yaşlı adam, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Atatürk Anıt Park'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar park içerisinde bulunan tuvaletlerin önünde yaşlı bir adamın hareketsiz şekilde yerde yattığını fark etti. Durumun polis ve sağlık ekiplerine bildirilmesiyle olay yerine ekipler sevk edildi. Polis ekipleri eşliğinde şahsa yaklaşan sağlık ekipleri, üzerinde kimlik bulunmayan ve henüz ismi belli olmayan yaşlı adamı güçlükle ambulansa bindirdi. Ayakta durmakta zorlanan ve alkol aldığı tahmin edilen şahıs, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yerde yatan şahsı bulan vatandaşlar, “Parktan geçiyorduk, tuvaletlerin önünde yatan bir adam fark ettik. Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdik” dediler.