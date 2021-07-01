Samsun'da parkta kalbinden bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Hasbahçe Mahallesi Dr. Orhan Atılgan Caddesi'nde bulunan parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü Fen Lisesi'ni kazanan 15 yaşındaki Şinasi Tekcan parkta kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Şinasi Tekcan ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastaneye geldiğinde hayatının kaybettiği tespit edilen Şinasi Tekcan'a acil serviste müdahale yapıldı ancak hayata döndürülemedi. Polis bıçaklama olayını gerçekleştirdiği iddia edilen 16 yaşlarındaki E.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. E.S. parkta çıkan kavgada bıçağı rast gele salladığını iddia etti. Polis olayda kullanılan 16 santim uzunluğundaki bıçağı da ele geçirdi. Şinasi Tekcan'ın kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine takviye polis ekipleri sevk edilerek güvenlik önlemi alındı. Ölen çocuğun ailesi ve yakınları hastanede gözyaşına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.