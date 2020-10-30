İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Parktaki silahla yaralama şüphelileri yakalandı

Samsun’da parkta bir kişinin silahla yaralanması şüphelisi 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da parkta bir kişinin silahla yaralanması şüphelisi 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Anıtpatk'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan U.G. yaralanarak hastanelik oldu. Silahlı saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili silahla ateş ettiği iddia edilen U.U.(18) ile yanında bulunan T.D.'yi (19) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Silahlı saldırının olaydan 3 gün önce İlyasköy Mahallesi'nde meydana gelen bir başka silahla yaralama olayının intikamı olarak düzenlendiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.