Parmak kopmasında mikrocerrahi tekniği kurtarıcı oluyor

Dr. Atakan Telatar, “Çıplak gözle onarılmak için çok küçük bazı damar ve sinir gibi dokuların kesilmesi durumunda, onları yeniden bir araya getirebilmek için mikrocerrahi tekniklerinden yararlanmaktayız. Ortopedi pratiğinde el yaralanmalarında mikrocerrahi tekniklerine başvurma ihtiyacı duyabiliyoruz” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Dr. Atakan Telatar, mikrocerrahi tekniği hakkında açıklamalarda bulundu. Mikrocerrahinin, mikroskop kullanılarak yapılan cerrahileri ifade ettiğini belirten Op. Dr. Telatar, “Çıplak gözle onarılmak için çok küçük olan bazı damar ve sinir gibi dokuların kesilmesi durumunda onları yeniden bir araya getirebilmek için mikrocerrahi tekniklerinden yararlanmaktayız” diye konuştu.

"El yaralanmalarında uygulanır"

Ortopedi pratiğinde el yaralanmalarında mikrocerrahi tekniklerine başvurma ihtiyacı duyabildiğini söyleyen Opr. Dr. Atakan Telatar, “Elin kanlanmasını sağlayan kan damarlarının veya motor ve duyusal fonksiyonlarını sağlayan sinirlerinin yaralanması durumunda mikroskop altında görerek onarmak gerekiyor. Mutfakta sebze doğrarken oluşabilecek basit bir parmak kesiğinden, bir ağır sanayi işçisinin yaşayabileceği parmak kopmasına kadar pek çok durumda mikrocerrahi tekniklerinden yararlanıyoruz. Hastanemizin gelişmiş ameliyathane şartlarında hastalarımıza mikrocerrahi alanında hizmet veriyoruz. El yaralanmalarında ortopedi bölümümüzle hizmetinizdeyiz” şeklinde konuştu.