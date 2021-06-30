Parmakta oluşan glomus tümörüne dikkat

Dr. Kubilay Ersin Türkmen, özellikle parmaklar oluşan ağrı, dokunma sırasında elektrik çarpması, hassasiyet veya tırnakta şekil bozukluğu glomus tümörü belirtisi olabileceği konusunda uyardı.

Glomus tümörü en sık parmaklarda görüldüğü için hastalar tarafından ihmal edildiğini ve tanısının da geçtiğine dikkat çeken Büyük Anadolu Hastaneleri Dr. Kubilay Ersin Türkmen, "Öncelikle tümörün tanısını yapmak gerekirse, tümör hücrelerin kontrolden çıkıp aşırı büyümeleri sonucu oluşan kitlelerdir. Vücuttaki neredeyse tüm hücreler tümörleşebilir. Tümörler iyi huylu (benign) ve kötü huylu (malign) olmak üzere ikiye ayrılırlar. Glomus cisimciği smd kan damarlarına yapışık olan, kan basıncını ve sıcaklığını ayarlayan bir organdır. Glomus tümörleri bu organa ait düz kas hücrelerinden gelişir. Oldukça nadir görülür ve iyi huylu bir tümördür. Sık olarak ellerde olmak üzere diğer bölgelerde de görülebilmektedir. Bu anlamda tanı konulması oldukça güçtür. Bu yüzden hastalar uzun süre tümörün varlığından haberdar olmayabilirler” dedi.

Opr. Dr. Kubilay Ersin Türkmen, “Fakat tırnak altında ve parmak ucunda tekrarlayan ağrı, şişlik, ısı değişiminde sızı, dokunma sırasında elektrik çarpması veya hassasiyet, tırnakta şekil bozukluğu, tırnak altında mavi - mor bir renk varlığı olarak kişide uyarıcı belirtiler verebilir. Bu şikayetlerden biri ya da birkaçı görülüyor ise hastalarda glomus tümörü düşünülebilir. Fakat kişi bu belirtileri yaşasa da parmaklarda görüldüğü için hemen doktora gitmezler. Ancak ağrılar ve belirtiler daha sık ortaya çıktığı zaman dayanılmayacak kadar şiddetli olunca doktora başvururlar. Özellikle bazı hastalarımız kulaktan dolma ilaç ve kremlerle tedavi yöntemine gitmektedirler. Bu çok tehlikeli bir durumdur. Kişi mutlaka bir uzman doktora başvurup gerekli olan tedavisine acilen başlamalıdır. İlaç tedavisi fayda etmediği yerlerde cerrahi yöntemde kullanılmaktadır" diye konuştu.