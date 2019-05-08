Paşa kardeş okulun yanında

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bilgi, değer, kültür paylaşımını zenginleştirmek, okullararası iş birliğini artırmak eğitim-öğretim sürecine katkı sağlamak öğrenciler arasında sevgi, saygı, sorumluluk ,yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirmek amacıyla Fazıl Ahmet Paşa Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinden oluşan ekip kardeş okul Kuruçay Kuzgunkayası İlk-Ortaokulu'na ziyarette bulundu.

Fazıl Ahmet Paşa Ortaokulu Türkçe Öğretmenleri Yusuf Çapkın ve Yusuf Batmaz tarafından gerçekleştirilen ziyarette Kuruçay Kuzgunkayası İlk-Ortaokulu öğrencilerine kitap hediye edildi. Fazıl Ahmet Paşa Ortaokulu Rehber Öğretmeni Adem Yıldız öğrencilere LGS, oryantasyon ve sınav stresi hakkında çalışma yaptı. Hep birlikte öğlen yemeği yenildi. Fazıl Ahmet Paşa Ortaokulu öğrencileri harçlıklarından biriktirdikleri paralar ile aldıkları dondurmaları kardeş okul öğrencilerine ikram ettiler. İki kardeş okul arasındaki etkinlikler Fazıl Ahmet Paşa Ortaokulu Fen ve Teknoloji Öğretmeni Uğur Akdin ve öğrenciler tarafından hazırlanan bilimsel deneyler ve bilimsel gösteriler ile devam etti. Birlikte hoşça vakit geçiren iki okul öğrenci ve öğretmenleri tekrar bir araya gelmek üzere sözleşerek Fazıl Ahmet Paşa Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Kuruçay Kuzgunkayası İlk-Ortaokulu'ndan ayrıldılar.

Mutlulukları gözlerinden okunan öğrenciler yeni arkadaşlar edinmenin yanı sıra paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını, bu birlikteliğin devam edeceğini belirttiler.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, Kardeş Okul Projesi'nin hayata geçirilmesi ile ilçede eğitimde büyük hareketlilik yaşandığını, okullararası bağın ve eğitim işbirliğinin geliştiğini, bu durumun eğitime olumlu katkı sağladığını belirterek projeyi hayata geçiren yönetici ve öğretmenlere teşekkür etti.

Fazıl Ahmet Paşa Ortaokulu Müdürü Eyüp Kumaş da projenin gerçekleşmesine katkı sağlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.