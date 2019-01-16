Paşa kendi rekorunu kırdı

Samsun'da Gazipaşa İlkokulunda kan bağışı etkinliği yapıldı.

Soğuk havaya rağmen veliler kan bağışına yoğun katılım gösterdi. 160 ünite kan bağışı, 44 ünite de kök hücre bağışı yapıldı. Kan bağışının en az olduğu ve kana en çok ihtiyaç duyulan ocak ayında böylesine anlamlı bir etkinlik yaparak Kızılay'a kan bağışı desteğinde bulunduklarını belirten Okul Müdürü Erkan Altıntaş, kan bağışı olayını okullarda başlatarak öncü olduklarını ifade ederek, "Gazipaşa İlkokulu bu anlamda önceki yıllarda rekor kırmıştı. Bu sene de kök hücre bağışı ile farkındalık oluşturarak yapılan kök hücre bağışı ile rekor kırdı" dedi.

Altıntaş, kan ve kök hücre bağışına yoğun ilgi gösteren velilere teşekkür etti.