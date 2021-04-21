Pastanedeki kavgayla ilgili 2 kişi gözaltında

Samsun'da bir pastanede iş yeri sahiplerinin darp edilmesi ve 1 kişinin bıçakla yaralanması olayıyla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde 4 gün önce saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İ.K.'ye ait pastaneye gelen şahıslar önce araçlarının kaza yaptığını, daha sonra da tatlı alacaklarını söyledi. Güvelik kamera görüntülerine göre, iş yeri sahibi İ.K. ve 2 oğluna yumruklarla saldıran kimliği belirsiz şahıslar ortalığı savaş alanına çevirdi. Oğulları ve kendisi darp edilen İ.K. bu sırada eline geçirdiği bıçak ile saldırganlardan A.K.'yı (23) bıçakla sırtından yaraladı. Saldırganlar iş yerinden dışarı çıkan İ.K.'nin üzerine araç sürüp kaçtı.

Polis olayla ilgili bıçaklanan A.K. ile yanında bulunan E.E.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İlyasköy Polis Merkezi'ne teslim edilen 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren A.K. tutuklanması talebiyle, E.E.S. ise adli kontrol şartıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.K. kendini savunarak, "Olay günü biz tatlı aldık ve dükkanın önünde yemeye başladık. Pastane sahibi yanımıza gelip bizimle ukala bir şekilde konuştu ve hakaret etti. Ben de kendimi tutamayarak tokat attım. Sonrasında yanımızda bulunan İ.Y. dükkana girip benim adıma özür diledi. Daha sonra pastane sahibi yanımıza geldi. Aramızda kavga çıktı. Olay esnasında ben de sırtımdan bıçaklandım. Davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Nöbetçi mahkeme A.K. ve E.E.S.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.