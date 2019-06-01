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Patenci genç düşerek yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde patenle kayan 18 yaşındaki genç düşerek yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde patenle kayan 18 yaşındaki genç düşerek yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda patenle kayan 18 yaşındaki Bünyamin Yıldırım, oturma bankalarının üzerinde atlarken dengesini kaybederek beton zemine düşerek yaralandı. Yaralanan patenci genç olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yıldırım'ın, 9 Mart 2018 tarihinde de patenle kayarken otomobile çarpması sonucu yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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