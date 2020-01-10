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Patlayan priz korkuttu

Samsun’un Bafra ilçesinde bulaşık makinesinin takılı olduğu prizin patlaması, ev sakinlerine büyük korku yaşattı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bulaşık makinesinin takılı olduğu prizin patlaması, ev sakinlerine büyük korku yaşattı.


Olay, Hacınabi Mahallesi Hacıahmet Sokak'ta 4 katlı bir binanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi bulaşık makinesinin kablosunu prize takarak çalıştırdı. Bir süre sonra prizde patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle mutfak dolabının altından geçen su borusu tutuştu. Büyük panik yaşayan ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, dairenin elektrik şalterini ve doğalgaz vanasını kapattı. Patlamanın etkisiyle prize yapışan kabloyu yerinden çıkartan ekipler, muhtemel bir faciayı önledi.

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