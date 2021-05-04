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Patpat kazası: 1 yaralı

Samsun’un Ayvacık ilçesinde patpatın devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde patpatın devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Ayvacık ilçesi Kazancılı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, patpat diye tabir edilen tarım aracıyla fındık bahçesinden evine gitmek isteyen Neşet B. (52) isimli şahıs, tarım aracının kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu yaralandı.


Yaralı, 112 acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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