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Patpat kazasında yaralanan genç ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Samsun’da patpat kazasında yaralanan genç, ambulans helikopter ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun'da patpat kazasında yaralanan genç, ambulans helikopter ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırgıl Mahallesi'nden ilçeye hayvan yemi almaya giden Samet Can Korkmaz (21) idaresindeki patpat diye adlandırılan tarım aracı, otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan patpat sürücüsü Samet Can Korkmaz, Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Korkmaz ilk müdahalesinin ardından 112 acil servise ait ambulans helikopter ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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