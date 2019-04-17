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Pazar arayışları için Polonya'ya gittiler

Samsun Bafra Genç İşadamları Derneği (GİAD), yurt dışı iş geliştirme ve ihracat artırmaya yönelik pazar arayışları kapsamında Polonya’ya gitti.

Samsun Bafra Genç İşadamları Derneği (GİAD), yurt dışı iş geliştirme ve ihracat artırmaya yönelik pazar arayışları kapsamında Polonya'ya gitti.


Polonya ziyareti hakkında bilgi veren GİAD Başkanı Alper Güngör, "Kurulduğumuzdan bugüne elimizden geldiği kadar ülke ekonomisine katkı sağlamak ve istihdama yönelik programlar yaparak bölgemize değer katmaya çalıyor ve çabalıyoruz. Bu bağlamda ülkemize gelir getirici ve ihracatı artırmaya yönelik olarak Avrupa pazarında yer edinme çalışmalarımız her dönem olduğu gibi bu dönemde devam etmektedir. Bu dönem 2'ncisini düzenlediğimiz yurt dışı iş geliştirme ve ihracat artırmaya yönelik pazar arayışlarımızda Avrupa pazarında Polonya'da ziyaretlerde bulunduk” dedi.

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