Pazar hırsızlığı zanlısı yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesi Büyükpazar yerinde yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Kızılırmak Mahallesi Büyükpazar yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, son 1 ay içerisinde özellikle perşembe günleri pazar yerinde vatandaşların alışveriş yaptıkları pazar çantaları çalınmaya başlandı. Yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarından şahsın eşkalini belirleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, perşembe günleri ilçeye giriş çıkış yapan araçları da incelemeye aldı. Kent güvenlik sistemi kayıtlarında gördükleri özellikle perşembe günleri Bafra'ya sabah gelip akşam dönen bir otomobili takibe aldılar. Takibe alınan otomobilin sabah ilçeye giriş yapması üzere pazar yerinde kamp kuran Asayiş Büro Amirliği ekipleri öğlen saatlerinde daha önceden eşkali belirlenen A.G.(31) isimli şahsı tespit ederek gözaltına aldı. A.G.'nin Terme'den geldiği ve pazar yerinde vatandaşların pazar çantasını çaldıktan sonra geri döndüğü iddia edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.