Pazar tezgahından meyve çalındı

Samsun'un Bafra ilçesinde pazar yerinde bulunan tezgahlardan 100 kilo meyve çalındı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Küçükpazarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı Küçükpazara giren henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler gece çeşitli şahıslara ait tezgahlarda bulunan meyve kasalarını Cengiz Güler isimli pazarcı esnafının tezgahının önüne koydular. Saat 05.30 sıralarında pazarın kapılarının açılmasıyla pazara gelen şahıslar gece hazırladıkları meyvelerin bulunduğu kasaları taşırken, bir pazarcı esnafının "Onları nereye götürüyorsunuz?" diye sorması üzerine kendilerinin Cengiz Güler isimli pazarcı esnafının yanında çalıştıklarını söyleyerek meyve kasalarını alarak ortadan kayboldular. Sabah geldiklerinde meyvelerinin çalındığını fark eden esnaflar durumu polise bildirdiler.

Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri meyve hırsızlarını yakalamak için çalışma başlattı. Bir hafta önce de pazarda hırsızlık olayı yaşandığını söyleyen pazarcı esnafları, hırsızlardan şikayetçi oldular.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.