İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pazar tezgahından meyve çalındı

Samsun’un Bafra ilçesinde pazar yerinde bulunan tezgahlardan 100 kilo meyve çalındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde pazar yerinde bulunan tezgahlardan 100 kilo meyve çalındı.


Olay, Kemalpaşa Mahallesi Küçükpazarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı Küçükpazara giren henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler gece çeşitli şahıslara ait tezgahlarda bulunan meyve kasalarını Cengiz Güler isimli pazarcı esnafının tezgahının önüne koydular. Saat 05.30 sıralarında pazarın kapılarının açılmasıyla pazara gelen şahıslar gece hazırladıkları meyvelerin bulunduğu kasaları taşırken, bir pazarcı esnafının "Onları nereye götürüyorsunuz?" diye sorması üzerine kendilerinin Cengiz Güler isimli pazarcı esnafının yanında çalıştıklarını söyleyerek meyve kasalarını alarak ortadan kayboldular. Sabah geldiklerinde meyvelerinin çalındığını fark eden esnaflar durumu polise bildirdiler.


Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri meyve hırsızlarını yakalamak için çalışma başlattı. Bir hafta önce de pazarda hırsızlık olayı yaşandığını söyleyen pazarcı esnafları, hırsızlardan şikayetçi oldular.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.