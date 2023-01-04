Pazarcılara terazi denetimi

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, belediye bünyesinde kurdukları ‘Ölçü Ayar Denetim Birimi' ile tüm semt pazarlarda denetimler yaptıklarını söyledi.

İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri, fahiş fiyatın önüne geçmek için semt pazarı tezgahlarındaki ürünlerin etiketlerini denetleyip, kendi tartı ağırlıklarıyla terazileri kontrol etti. İlkadım ilçe sınırları içinde meslek odalarına bağlı işyerlerine yönelik denetimlerini titizlikle sürdüren İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri semt pazarındaki pazarcı esnafına yönelik terazi aletlerinin muayenesi ve damgası konusunda denetimlerde bulundu. Kazımkarabekir Mahallesi Santral Pazarı'nda yapılan denetimlerde esnafın iki yılda bir yapmakla zorunlu olduğu muayene ve damga işlemlerinin artık semt pazarlarında kurulan İlkadım Belediyesi Ölçü Ayar Denetim Birimi tarafından pazarcı esnafının bir yere gitmeden bulundukları yerde yapılacağını anlatan ekipler, pazar tezgahlarında bulunan dijital tartı ve terazilerin doğru tartım yapıp yapmadığı denetledi. Çok sayıda pazar tezgahında gerçekleştirilen denetimde tartı ve terazilerin doğru tartım yaptığı gözlendi. Gün boyu devam eden ölçü aletleri denetimi sebze ve meyve kısmındaki bütün pazarcı esnafına uygulandı.

“Esnafımızın duyarlı olmasını istiyoruz”

Pazarcı esnafına yönelik bilgilendirme ve uyarı denetimlerin devam ettiğini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde kontrolleri yapılan pazar esnafımızın terazi bandrol ve muayene işlemlerini bünyemizde kurduğumuz ‘Ölçü Ayar Denetim Birimimiz' ile tüm semt pazarlarımızda denetimler yapacağız. Ölçü tartı aletlerinin iki yılda bir muayenelerinin olması gerekiyor. Bunun için zabıta ekiplerimiz pazarcı esnafımızın herhangi bir cezai işlemlerle karşı karşıya kalmaması için yerinde denetim ve kontrollerini gerçekleştirecek. Şuan için pazarcı esnafımızı bilgilendiriyoruz, esnafımızın bu konuyu önemsemesini istiyoruz. Cezai şartların ağır olduğu terazi bakımları ve ölçü ayarları konusunda esnafımızın duyarlı olması gerekiyor" diye konuştu.