Pazarcıyı silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Samsun'da pazarcıyı silahla yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde haftalık kurulan semt pazarında, cumartesi akşamı saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, patates soğan satan E.K. (28), pazarda plastik ürünler satan şahsın oğlu Y.E.Ç.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Sağ bacağından vurularak yaralanan E.K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Silahlı saldırı olayına karışan Y.E.Ç. ise kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanan Y.E.Ç., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.