Pazarda 'bayram' hareketliliği

Çarşamba Kapalı Pazaryeri'nde sayılı günlerin kaldığı Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar bayram alışverişini yapıyor. Bayram öncesi evlerindeki ihtiyaçları karşılayan vatandaşlar fiyatları kısmen uygun bulurken, esnafta satış durumunun genel olarak orta derecede olduğunu belirttiler.

Pazar yerindeki yoğunluk gün boyu sürerken, pazar yerine akın eden vatandaşlar sebze-meyve ve muhtelif ihtiyaçlarını temin ettiler.