Penaltı atışı Bahar kaymakamdan

Samsun'un Yakakent İlçe Kaymakamı Bahar Kaya, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Hayat Boyu Öğrenme Futbol Kursu'nu ziyaret ederek penaltı atışı yaptı.

Yakakent'te İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açtığı Hayat Boyu Öğrenme Futbol Kursu devam ediyor. Kaymakam Bahar Kaya, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çiçek, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kadir Çakır ve Şube Müdürü Ahmet Aktaş ile birlikte kursu ziyaret etti, minik futbolculara başarı diledi.

Penaltıyı gole çevirince

Yakakent Vali Erdoğan Cebeci İlkokulu Halı Sahası'nda 6-12 yaş grubu çocuklara yönelik futbol kursunu ziyaret eden Kaymakam Bahar Kaya, "Özellikle kırsal bölgelerde açılan Hayat Boyu Öğrenme Kursları son derece önem taşıyor. İlçemizde de bunun güzel bir örneği görmek beni son derece mutlu etti. Emeği geçenleri kutluyorum" dedi.

K0aymakam Bahar Kaya, minik sporcuları da kutlayıp başarı diledikten sonra penaltı atışı da yaptı. Kaya, penaltı atışını gole çevirince minikler tarafından alkışlandı.

Yetenek ve kendini tanıma

Kaymakam Bahar Kaya ayrıca, kurs eğitmeni Gültekin Kullukçu'dan da kurs faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Kullukçu, "Futbolun temel kurallarını öğretirken çocuklarımızın yeteneklerini ön plana çıkarması, güçlü yönlerini tanımalarının sağlanması, kazanılan becerileri kullanabilmeleri gibi amaçlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.