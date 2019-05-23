İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pencereden düşen çocuk öldü

Samsun’da 3.

Samsun'da 3. kattaki evlerinin penceresinden düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi Ihlamur Bulvarı'nda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki Kayra Umut Demir, 3. kattaki evlerinde çıktığı divanın üzerinden pencereden aşağı düştü. Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kayra Umut Demir yapılan müdahalelere rağmen acil serviste hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.