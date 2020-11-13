İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pencereden düşen lise öğrencisi ağır yaralandı

Samsun’da ikinci kattaki evinin penceresinden düşen lise öğrencisi ağır yaralandı.

Samsun'da ikinci kattaki evinin penceresinden düşen lise öğrencisi ağır yaralandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ticaret Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi Bünyamin K.(18), ikinci kattaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Sabah ailesi staja gitmesi için Bünyamin K.'yi uyandırmak isteyince odasında olmadığını fark etti. Bünyamin K., evinin penceresinden düşmüş olarak yaralı halde bulundu. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan liseli genç tedavi altına alındı.


Bünyamin K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.