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Pencereden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Samsun’da 3.

Samsun'da 3. kattaki evinin penceresinden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bugün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen Melahat Öksüz (85), tabureye çıkıp pencereden dışarıyı seyrederken 3. kattan aşağı düştü. Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Melahat Öksüz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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