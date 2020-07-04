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Pencereden eve girmek isterken düşerek yaralandı

Samsun’da anahtarı olmayınca pencereden evine girmek isteyen bir kişi düşerek hastanelik oldu.

Samsun'da anahtarı olmayınca pencereden evine girmek isteyen bir kişi düşerek hastanelik oldu.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahalles'inde bugün saat 18.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerinde anahtarı olmayınca birinci kattaki evine pencerden girmek isteyen 62 yaşındaki K.A. düşerek yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan K.A. tedavi altına alındı. Birinci katın penceresinden beton zemine düşen K.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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