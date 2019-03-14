Pi Sayısı Günü kutlandı

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği üçüncü sınıf öğrencilerince düzenlenen etkinlik, Eğitim Fakültesi B Blok Konferans Salonunda gerçekleşti.

Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Esen Ersoy koordinatörlüğünde yürütülen programa; akademisyenler, davetliler ve Samsun'un çeşitli okullarından çok sayıda 6 ve 7. sınıf düzeyinde öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Dr. Öğr. Üyesi Esen Ersoy, “Öğrencilerimizle birlikte hazırladığımız etkinliğimizde; pi sayısının başlangıcı, tarihi, önemi ve gizemini ele aldık. Hayatımızın hemen her yerinde bulunan pi sayısının tarihsel sürecinden itibaren ona katkı sağlayan tüm bilim insanlarıyla birlikte sizlere sunacağız” diyerek pi sayısının öneminin altını çizdi.

Sonrasında, sunumlarında pi sayısının tarihçesinden bahseden İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü öğrencileri “Pi sayısı; ismini Yunanca “????µ????? (çevre)” sözcüğünün ilk harfi olan ?'den alıyor. Pi sayısı aynı zamanda Arşimet sabiti ve Ludolph sayısı olarak da biliniyor ve pi sayısının kültürel açıdan matematiksel sabitler içerisinde en çok etki yaratan sayı olduğunu söylememiz gerekiyor” bilgisini paylaştılar.

Etkinliğin devamında çevre okullardan gelen ilköğretim öğrencilerinin katılımıyla basamak ezberleme yarışması yapıldı. Yarışmayı, pi sayısında virgülden sonra en fazla basamak ezberleyen, Bafra Galip Öztürk Ortaokulu öğrencisi Zeynep Gülin Sezer kazandı ve kendisine birincilik madalyası Dr. Öğr. Üyesi Esen Ersoy tarafından verildi.

Pİ Sayısı Günü neden kutlanıyor?

Ünlü matematik sabiti “pi” sayısını tanıtmak ve matematiği öğrencilere eğlenerek öğretmeyi hedefleyen “Dünya Pİ Günü'', 14 Mart olarak kabul edilmiştir. Bunun sebebi ise Amerikan tarih formatında bu günün 3,14 olarak geçmesi ve bunun pi sayısının en yaygın kullanımını anımsatmasıdır. Pi Günü, ilk kez 1998 yılında San Francisco Exploratorium'da ünlü bir fizikçi olan Larry Shaw tarafından kutlanmıştır. Türkiye'de 2007 senesinde kutlanmaya başlanmıştır.

Amerika ise 12 Mart 2009 tarihini “Ulusal Pi Günü” olarak ilan etmiştir, ayrıca tarihi belirtirken önce günü, daha sonra da ayı belirterek tarih yazan ülkeler ve fraksiyonel yaklaşımın savunucusu olan matematikçiler ise 22/7 tarihini; yani 22 Temmuz'un Pi Günü olarak kutlanması gerektiğini iddia etmektedirler.